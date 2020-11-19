Украина заявила о "согласовании деталей" по разблокированию пунктов пропуска на Донбассе
На внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, которое завершилось в четверг, 19 ноября, обсудили разблокирование работы контрольных пунктов въезда выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы украинской делегации в ТКГ.
Так, сегодня стороны согласовали технические детали относительно разблокирования работы КПВВ "Золотое" и "Счастье". Работа в этом направлении продолжается.
В тоже время, представитель "ЛНР" в ТКГ Родион Мирошник в своем телеграм-канале написал, что заседание ТКГ завершилось "без особых результатов".
Следующее заседание ТКГ, как пишет украинская сторона, планируется на 24-25 ноября.
Напомним, сегодня стало известно, что Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ, чтобы обсудить обмен пленными и работу пунктов пропуска. Заседание началось в 14:00.
Ранее МИД РФ обвинил Украину в срыве открытия КПВВ на Донбассе. Киев назвал это "шквалом эмоций".