За прошедшие сутки, противник на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил один украинский военнослужащий.



Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.



"В районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение", - сказано в материале.



Так, бойца доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований противника, в результате которого был ранен украинский солдат, сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подытожили в пресс-центре.





Ранее "Страна" сообщала, что в штабе ООС заявили о снайперском обстреле позиций ВСУ на Донбассе, стреляли из автоматического станкового гранатомета.



Также напомним, что в сентябре возле Авдеевки были обстрелы позиций ВСУ из пулеметов и гранатометов. По информации штаба, в результат вражеского обстрела потерь среди личного состава украинских военных нет.