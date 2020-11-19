На Волыни покончил с собой муж спикера управления областной Национальной полиции Ольги Бузулук. Это произошло в поселке Головно Любомльского района. Роман Бузулук выстрелил из ружья себе в грудь.

Об этом сообщает ВолиньPost.

С 30 сентября Роман Бузулук являлся подозреваемым в уголовном деле по факту смертельного ДТП. 27 сентября он в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля Infiniti-QX50 и спровоцировал столкновение автомобилей, в котором погибла 47-летняя женщина и еще одна получила травмы.

5 октября Роман Бузулук вышел из-под стражи, внеся определенный судом залог в 168 160 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что на Закарпатье новоизбранного депутата обвинили в избиении человека металлической палкой и смертельном ДТП.

Также мы сообщали, что полиция опубликовала статистику погибших в ДТП с начала года.