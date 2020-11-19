Неделю назад Украина и Россия провели встречу в рамках Нормандской четверки. Общались советники глав государств - со стороны Киева Андрей Ермак, а Москвы - Дмитрий Козак. Также были представители Берлина и Парижа.

Информации об итогах этой встречи, которая проходила в онлайн-режиме, было очень мало. Львиную долю сообщения Офиса президента составила общие фразы. Другие стороны сообщили не больше - или вообще ничего.

Однако "Страна" узнала некоторые темы этой дискуссии, которая на самом дела прошла весьма оживленно.

Как прошла встреча 13 ноября. Версия Украины

Офис президента Украины выпустил по итогам встречи релиз.

Ссылаясь на заявление советника Меркель Яна Хекера, ОП заявил, что Европа похвалила Киев за открытие двух пунктов пропуска на Луганщине. Также Германия призвала к скорейшей верификации списков на обмен.

Также стало понятно, что инициировали новую встречу немцы и французы - их за это поблагодарил Ермак. Но главное, зачем Украина вышла на эту онлайн-конференцию - это презентация "плана Кравчука" по Донбассу.

"Страна" о нем уже рассказывала. Этот план предусматривает по сути полную капитуляцию "ДНР" и "ЛНР", их разоружение и передачу границы Украине до выборов на Донбассе. Без гарантий особого статуса региону и без внесения его в Конституцию Украины.

Буквально на следующий день план этот был подвергнут разгромной критике в Москве и "республиках". Те заявили, что он противоречит минским договоренностям.

Однако Ермак, как гласит сообщение на сайте Офиса президента, на встрече советников назвал "план Кравчука" основой дорожной карты по Минску.

"Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей". Мы рассматриваем этот документ как относящийся к имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в Нормандском формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата", – сказал Ермак.

По данным Офиса президента "участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа".

"Страна" узнала", что на самом деле думают в Москве по поводу этой встречи и планов Украины.

Письмо Козака

В распоряжении "Страны" оказалось письмо представителя России Дмитрия Козака, которое тот на днях направил советникам лидеров стран Нормандского формата.

В письме есть проект совместного заявления советников после встречи от 13 ноября, который Козак предлагает согласовать и обнародовать. Уже из этого понятно, что никаких итогов на том собрании не подводилось.

Первым пунктом в проекте идет поддержка Минских соглашений, как единственной формы урегулирования - "без каких-либо изъятий и самостоятельных произвольных их интерпретаций кем бы то ни было из участников переговорного процесса".

Из чего можно сделать вывод, что на встрече с подачи, видимо, Украины обсуждались изменения в Минск-2. Что еще подтвердится ниже.

Второе - согласие на основе "Минска" разработать дорожную карту дальнейший действий. Но самый любопытный третий пункт - оказывается, существует проект дорожной карты, подготовленный Германией и Францией. Он называется "Ключевые кластеры по выполнению Минских соглашений". И видимо он был представлен недавно (возможно как раз 13 ноября).

Что это за кластеры - неизвестно, однако Козак предлагает положить его - а не "план Кравчука" - в основу дорожной карты. При этом, судя по всему, ряд положений "Кластеров" отходят от Минска - поэтому представитель Кремля предлагает Берлину и Парижу "в кратчайшие сроки представить уточненный проект с целью его приведения в полное соответствие с Минскими соглашениями".

Интересно, что об этом плане европейцев офис Зеленского в своем релизе ни словом не обмолвился.

То же самое предлагается Украине - изменить "план Кравчука" так, чтобы он соответствовал Минску-2 (а это значит, вообще его переписать на 100%). Также Козак считает, что этот документ Киев должен дополнить планом по имплементации норм "Минска" в украинское законодательство - когда и какие законы будут приняты. В том числе - изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса.

Только согласование этих документов в Трехсторонней и Нормандской группах является условием выборов на Донбассе, пишет Козак.

Также он предлагает обязать Украину во-первых, синхронизировать свой план с тем, который внесли еще раньше "ДНР/ЛНР". А во-вторых - итоговый проект, под которым подпишутся все участники, утвердить на уровне президента Украины и Верховной Рады (видимо, особым законопроектом).

Далее в документе содержится призыв к Украине - подписать дополнительные меры по прекращению огня, которыми усиливается роль координации в рамках СЦКК (включая совместные инспекции). А также необходимость одновременного, а не одностороннего открытия КПВВ на Донбассе.

Есть еще один момент, который дает понять характер закрытых обсуждений советников. Козак заявил, что Украина потребовала "уточнения" 5 и 6 пункта Минских соглашений. Они говорят о всеобщей амнистии, которая регулируется специальным законом Украины, и освобождении всех удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

Автор документа не сказал, что Украина предложила там поменять, но заявил об "искажении" Минска-2. Несложно догадаться, что Киев пытался провести идею избирательной, а не всеобщей амнистии - об этом представители Зеленского и правительства говорят постоянно.

Из цитированного выше сообщения Офиса президента видно, что об этом предложении Ермака в итоговом релизе также умолчали.

Проект Козака содержит интересный пункт о конфиденциальности переговоров. Россия требует ее снять и публиковать все, о чем говорилось на встречах. При этом представитель Кремля констатирует, что против этой идеи выступают Киев, Берлин и Париж. То есть они об этом заявили 13 ноября (о чем Ермак, например, в своем релизе не говорил).

Весьма показательный момент - с учетом того, что никаких государственных секретов на совещаниях не звучит. То есть Украина и европейцы не хотят афишировать свою реальную позицию по Донбассу.

"Конструктив" и "Чрезмерное желание"

У "Страны" также оказался сопроводительный текст Дмитрия Козака к этому проекту. В нем он пишет, что встреча 13 ноября была неконструктивной и без практических результатов.

Письмо составлено в ироничном стиле, который уже стал характерным для Козака в отношениях с "нормандскими" визави. Что уже многое говорит о том, насколько "эффективно" продвигаются переговоры (при этом из реляций Офиса президента Украины можно сделать противоположный вывод).

Вот текст приписки Козака:

"Уважаемые коллеги! Избыточная "конструктивность" и "чрезмерное желание" всех участников прошедшей 13 ноября 2020 года видеоконференции достичь практических результатов в урегулировании конфликта не оставили времени, чтобы обсудить заявленный в повестку прошедшей конференции и декларируемый всеми (кроме России) "важный", возможно "ключевой" процедурный вопрос в работе N4: принцип конфиденциальности.

Оригинальное понимание конфиденциальности в очередной раз продемонстрировал Офис Президента Украины, на официальном сайте которого опубликовано заявление об итогах наших переговоров (прилагается). С учетом этой публикации представляется необходимым согласовать и опубликовать официальное заявление об "Итогах переговоров политических советников и представителей министерств иностранных дел N4 13 ноября 2020 года" с "некоторыми уточнениями" Заявления, опубликованного украинской стороной. Проект прилагается.

При Вашем согласии с изложенным заявлением прошу удостоверить свое согласие подписью документа. При наличии возражений и замечаний прошу оперативно их представить, имея в виду, что до публикации согласованного заявления не соответствующее действительности заявление Офиса Президента Украины будет вводить в заблуждение и дезориентировать граждан Украины и других государств-прямых или косвенных участников переговоров", - написал представитель России.

То есть, Козак предлагает коллегам по переговорам принять общее заявление, чтобы положить конец информационным спекуляциям, которые, по его мнению, проводит Украина.

В заявлении Офиса президента о встрече советников "четверки" действительно нет упоминаний о многих моментах, которые обсуждались 13 ноября. Это, во-первых, особый план Германии и Франции, во-вторых, обсуждение вопроса открытости переговоров, против которых выступили Киев, Берлин и Париж.

И в-третьих - о том, что Украина предложила пересмотреть пункты Минских соглашений об амнистии и обмене пленными. Момент крайне показательный - оба пункта в Минске-2 выписаны максимально либерально. И поменять их можно, лишь ужесточив условия - как амнистии, так и обмена.

И это главный момент: Киев пытается на уровне Нормандской четверки провести более глубокую ревизию Минских соглашений.

Что расширяет список спорных вопросов у сторон. Отдаляя и без того призрачное урегулирование.

В тоже время, от Минска-2 не собираются отказываться на Западе. Значит, не выйдет из него формально и Украина. То есть ситуация пока заходит во все более глухой угол. Хотя, возможно, определенные компромиссы могут быть достигнуты на основе "кластеров", которые представила Франция и Германия.