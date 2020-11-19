Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал местные советы отменить решение о функционировании региональных языков, а также обратился к Генпрокурору Ирине Венедиктовой, чтобы она проследила за этим.

Об этом он сообщил на странице омбудсмена в Facebook.

"Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к новоизбранным депутатам ряда местных советов о необходимости отменить решение о функционировании региональных языков, что противоречат действующему законодательству Украины, и направил письмо Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены соответствующих решений в судебном порядке", - говорится в сообщении.

По его словам, несмотря на то, что закон "Об основах государственной языковой политики" признан неконституционным еще в феврале 2018 года, решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.

"В некоторых из них (органы местного самоуправления - Ред.) ведется делопроизводство и даже принятие решений осуществляется региональным языком, что является прямым нарушением действующего законодательства", - подчеркнул Кремень.

Напомним, ранее Кремень сообщил, что с июля-2021 всех претендентов на кресла чиновников обяжут писать экзамен по украинскому.

Также он заявлял, что число фильмов, снятых на украинском языке, за год снизилось в 5 раз.