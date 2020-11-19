В четверг, 19 ноября, у председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна обнаружили двустороннюю пневмонию. ПЦР-тест положительный.



Об этом сообщает пресс-служба облсовета на своем сайте.

"От субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный", - отмечают в пресс-центре.

По словам врача-пульманолога Черновицкой областной клинической больницы Татьяна Цинтаро, поражения легких пациента составляет 50%, состояние стабильно тяжелое.

"Ивана Мунтяна госпитализировали в субботу, в понедельник пациента перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы, во вторник его состояние ухудшилось и он находится на дотации кислорода", - говорится в сообщении.



Ранее "Страна" сообщала, что глава Винницкой ОГА заболел Covid-19. Глава ОГА сообщил, что сегодня компьютерная томография подтвердила у него ковидную пневмонию.



Также напомним, что и глава Ивано-Франковской ОГА тоже болеет. Председатель уточнил, что чувствует себя удовлетворительно и проходит лечение дома, под контролем семейного врача. И призвал всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные ограничения.