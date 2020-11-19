В 27 странах Евросоюза министры иностранных дел договорились подготовить новый пакет санкций против властей и учреждений Беларуси, чтобы "поддержать демократические права народа страны".



Об этом сообщает со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля информационное агентство ТАСС.



"Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа. Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против структур, компаний и предпринимателей", - сказал он.



Так, вся спонсорская помощь будет направлена неправительственным организациям для поддержки гражданского общества. "Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Беларуси через различные неправительственные организации", - заявил Жозеп Боррель.

Отмечается, что по итогам встречи министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что пока Лукашенко не пойдет на диалог с народом, ЕС будет повышать давление на него.

Евросоюз уже согласовал введение нового пакета санкций, под которые попадут не только чиновники, но и организации, компании и бизнесмены, связанные с оккупационными властями.



Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников за фальсификацию результатов выборов и применение насилия к демонстрантам.



Также напомним, что Беларусь ввела ответные санкции против ЕС и пригрозила разрывом дипломатических отношений. Кроме того, в МИД добавили, что введенные Евросоюзом санкции отразятся на обычных гражданах, в частности, "их безопасности, благосостоянии и экономике".