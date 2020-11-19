Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну поступили первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает агентство "Bloomberg".

Отмечается, что Венгрия стала первой страной Европы, которая получила российскую вакцину.

Кроме того, на своей странице в Facebook Сийярто видео с прибытием вакцины, на котором показан процесс доставки препарата самолетом авиакомпании "Аэрофлот".

Напомним, ранее по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и Сийярто стало известно, что РФ обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.

Также сообщалось, что Венгрия заявила о готовности купить российскую вакцину против Covid-19.

Как писала "Страна", Британия сообщила о безопасности своей ковид-вакцины для пожилых людей.