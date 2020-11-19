Население Евросоюза более всего доверяют немецкому и французскому лидерам Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Pew Research перед началом второй волны пандемии в девяти европейских странах: Германии, Нидерландах, Дании, Испании, Франции, Швеции, Италии, Бельгии и Великобритании.

Согласно исследованию, в решении вопросов на мировом уровне европейцы больше всего доверяют Ангеле Меркель. Причем, во время пандемии ее рейтинг пошел в рост.

В частности, в Германии доверие к канцлеру выросло на 7%, до 81% по сравнению с прошлым годом, в Нидерландах - на 6% (88%), в Италии - на 6% (50%), а в Испании (72%) и Великобритании (76%) доверие к Ангеле Меркель достигло рекордного уровня.

Уровень доверия к французскому лидеру вырос больше всего в Италии - на 9%, но так и не дотянул до половины, составив 35%. В Швеции доверие к французскому лидеру выросло на 6%, до 75%, а в Великобритании - на 9%, до 64%.

Доверие к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону значительно ниже, чем к главам Франции и Германии.

В восьми странах Евросоюза, где проводился опрос, лишь 36% граждан считают, что он поступает правильно при решении международных вопросов.

В Великобритании, которая вышла из ЕС, доверие к Борису Джонсону сохраняют 51% граждан, и там же 64% доверяют лидеру Франции и 76% — канцлеру Германии.

Напомним, баланс доверия к президенту Владимиру Зеленскому в сентябре продолжил падение и почти достиг отметки в минус 19%. При этом еще в июле этот показатель составлял минус 11,5%.

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