Выборы в парламент Германии могут состояться 26 сентября 2021 года. Однако окончательная дата еще не утверждена.

Об этом в четверг, 19 ноября, со ссылкой на главу МВД ФРГ Хорста Зеехофера пишет "Интерфакс".

Так, по его данным, предложение провести парламентские выборы 26 сентября следующего года было озвучено по итогам консультаций с представителями федеральных земель и фракций Бундестага.

Теперь окончательное решение будет за президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который должен утвердить дату.

Напомним, недавно у здания Бундестага в Берлине проходили масштабные протестов против карантина.

Также мы писали о том, что Бундестаг под шум недовольной толпы протестующих принял закон о защите от инфекций.