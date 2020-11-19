В Германии назвали дату парламентских выборов
Выборы в парламент Германии могут состояться 26 сентября 2021 года. Однако окончательная дата еще не утверждена.
Об этом в четверг, 19 ноября, со ссылкой на главу МВД ФРГ Хорста Зеехофера пишет "Интерфакс".
Так, по его данным, предложение провести парламентские выборы 26 сентября следующего года было озвучено по итогам консультаций с представителями федеральных земель и фракций Бундестага.
Теперь окончательное решение будет за президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который должен утвердить дату.
Напомним, недавно у здания Бундестага в Берлине проходили масштабные протестов против карантина.
Также мы писали о том, что Бундестаг под шум недовольной толпы протестующих принял закон о защите от инфекций.
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