В четверг, 19 ноября, народный депутат от партии Порошенко Андрей Парубий заявил, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований по событиям Евромайдана.



Об этом сообщает УНИАН.

"В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16.00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду", - сообщает сам Парубий.

При этом нардеп не помнит, чтобы в повестке были слова "государственный переворот", и добавил, что вызван на допрос в качестве свидетеля.

Заявитель по данному делу - народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Напомним, что еще в сентябре Ренат Кузьмин через суд обязал ГБР открыть уголовное производство о попытке государственного переворота в 2013-2014 годах против лидеров Евромайдана.

Основанием для этого стали заявления экс-нардепа Давида Жвании. Жвания заявлял, что он наряду с Порошенко, Турчиновым и другими лидерами Евромайдана был членом организованной преступной группы, которая организовала государственный переворот в Украине.

По информации главреда издания "Левый берег" Сони Кошкиной на допрос помимо Парубия вызваны также экс-глава СНБО Александр Турчинов, мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Сергей Пашинский, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-нардеп Татьяна Чороновол.

Их вызвали на разные даты, но следователь в ГБР один - Ковальчук.