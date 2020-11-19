Большая част судей Конституционного суда Украины (КС) находятся на самоизоляции и продолжают работать дистанционного, так так на сегодняшний день у нескольких судей диагностировали Covid-19.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба КСУ и правового мониторинга.

Как рассказали в суде, из-за этого отсутствует кворум для рассмотрения дел, что привело к тому, что их пришлось отложить. При этом, находясь на самоизоляции, судьи продолжают изучать и обрабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании суда.

"Никаких письменных или устных сообщений от судей КС об отказе принимать участие в рассмотрении каких-либо дел нет. Сразу после завершения лечения и при наличии кворума работа КС будет восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 ноября судьи КСУ перешли на дистанционную работу из-за подтверждения коронавируса у нескольких коллег.

Также сообщалось, что четверо судей КС, не голосовавших за решение по антикоррупционному законодательству, отказались от участия в слушаниях большой палаты суда. Основанием для отказа стало обнародование одним из судей проекта решения КС по толкованию понятия "земля".