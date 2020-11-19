В четверг, 19 ноября, в ходе онлайн-встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского союза президент Владимир Зеленский пообещал, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник останется в должности после 16 декабря, несмотря на решение Конституционного суда по НАБУ, которые назначение Сытника признавалось неконституционным.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, по словам главы государства, признание неконституционными отдельных положений Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" сейчас не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора.

"Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ оставаться в должности", - сказал Зеленский.

Напомним, "Страна" писала о том, что 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными часть статей закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Также мы сообщали, что в конце августа назначение Сытника главой НАБУ признано неконституционным.

Кроме того, сообщалось, что в конце октября суд постановил уволить Сытника, возбудить против него уголовное дело и назначить нового и.о. директора НАБУ.