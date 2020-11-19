В популярном мессенджере WhatsApp заявили о новой функции. Теперь отправлять сообщения с прикрепленным видео станет удобнее.



Об этом сообщает компания Wabetainfo.



По их данным, суть нововведения заключена в том, что теперь перед отправкой видеоролика собеседнику или в чат пользователь сможет отключить воспроизведение звука. Рядом с информацией о продолжительности и размере видео в левой части экрана появится значок динамика, который и отвечает за звук.



Отмечается, что новая функция находится в стадии бета-тестирования. Возможно, она появится в WhatsApp до конца 2020 года.



Ранее "Страна" сообщала, что власти ЕС хотят потребовать от WhatsApp дать им ключи шифрования, чтоб спецслужбы могли читать переписки. Документ по сути заставляет поставщиков услуг по интернет-коммуникациям вставить в код программ "лазейки" для правительств.



Также напомним, что WhatsApp начнет сканировать лица пользователей для защиты данных. Отметим, что ранее такие функции были доступны только пользователям операционной системы iOS при помощи Face-ID.

