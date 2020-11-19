Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня в полдень (19:00 по Киеву) его юристы расскажут о "пути к победе" на выборах.

Об этом глава страны сообщил на своей странице в Твиттере.

"Юристы проведут важную пресс-конференцию по очень ясному и реальному пути к победе. Все очень хорошо становится на свои места", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что в штате Висконсин пересчитают голоса в двух округах по требованию Трампа.

Стоит отметить, что Трамп до сих пор не признал свое поражение не президентский выборах и продолжает заявлять о "массовых" фальсификациях.

При этом суды в США уже отклонили несколько исков президента относительно голосования в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане.