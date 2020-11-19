В Сербии опровергли смерть 90-летнего патриарха Иринея
Состояние патриарха Сербского Иринея, которого согласно информации сербского СМИ считали погибшим, стабильное.
Об этом сообщает РИА Новости.
Так, отмечается, что состояние патриарха Сербского, который находится в больнице с Сovid, стабильно, в консилиуме по состоянию его здоровья участвуют врачи из Российской Федерации.
Напомним, что 90-летнего Иринея госпитализировали еще 4 ноября. Его состояние здоровья оценивалось положительно, ожидалось, что предстоятель Сербской церкви будет выписан через две недели.
Ранее "Страна" сообщала, что ухудшилось состояние Сербского патриарха Иринея, который две недели лечится от Covid-19 в больнице.
Также напомним, что глава Российской православной церкви Патриарх Кирилл, у которого ранее был выявлен Covid-19, чувствует себя хорошо, а его анализы на наличие коронавируса показали отрицательный результат.