В субботу, 21 ноября, в честь седьмой годовщины Евромайдана националисты планируют провести несколько акций. Близкое к Порошенко "Движение сопротивления капитуляции" анонсирует рейд к Зеленскому в Феофанию под лозунгом "Закатаем Зелю в асфальт".

"Движение сопротивления капитуляции" стало известным прошлой осенью, именно оно устраивало протесты по поводу разведения войск на Донбассе. Его считают близким к Порошенко и "Евросолидарности".

В субботу, 21 ноября, "Рух" по случаю седьмой годовщины Евромайдана собирает сторонников на рейд к Зеленскому в Феофанию, где президент лечится от коронавируса. Лозунг акции: "Закатаем Зелю в асфальт" - с намеком на то, что власть потратила коронавирусные деньги на дороги. Сбор намечен на 14:00 на Европейской площади, где в последнее время проходили все митинги Порошенко. И оттуда будет автопробег в Феофанию.

"Если президент до того момента оттуда сбежит - поедем искать его домой, на дачу, в ОП, если поедет в другую область - наши активисты найдут его и там. Просьба приезжать на акцию на авто, брать людей, которые не имеют своих транспортных средств, брать шины и куски асфальта: мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ", - пишут "активисты" в соцсетях.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как в Киеве будут отмечать седьмую годовщину Евромайдана.

Также мы сообщали, что в Киеве на годовщину Майдана, несмотря на карантин, решили провести субботнюю акцию с тремя тысячами людей.