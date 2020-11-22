В США продолжается эпопея с пересчётом голосов на президентских выборах, где в СМИ победителем объявили демократа Джо Байдена, а действующий президент Дональд Трамп не соглашается с поражением и оспаривает результат в судах.

У Трампа еще есть время доказать свою правоту. Ведь только 14 декабря соберется коллегия выборщиков, которая официально назовет имя победителя.

Пересчет в Джорджии. Вторая серия

По данным медиа, Байден, которого уже поздравили многие мировые лидеры, набирает 306 голосов при необходимых 270, Трамп - 232. Всего проголосовало более 155 млн. американцев. Из них за Джо Байдена - около 80 млн. Однако в команде президента доказывают, что его конкурент получил перевес за счет фальсификаций и требуют пересчетов.

Для победы на этих выборах Трампу нужно успешно добиться пересмотра результатов как минимум в трех штатах.

Пока пересчет голосов ("рекаунт") провели в одном из ключевых штатов, Джорджии, который, впрочем, только подтвердил победу Байдена. Несколько перешедших Трампу округов погоды не сделали (оказалось, например, что свыше 2,6 тыс. голосов в одном из округов не были учтены), и демократ опережает соперника на 12 тысяч голосов.

"Первый в истории штата полный аудит подтвердил имя победителя", - заявил вице-губернатор Брэд Раффенспергер.

Однако свидетели говорят о новых подтасовках в Джорджии. Они дали письменные показания под присягой, что наблюдали "мухлёж" и в ходе пересчета голосов. В частности, поданные за Трампа засчитывались как отданные Байдену.

Адвокаты Трампа подали срочное ходатайство в суд с целью запретить избиркому штата подтверждать результаты выборов в штате.

Из-за крайне малого разрыва - менее чем 0,5% голосов - республиканцы могут потребовать новый пересчет, на этот раз с применением сканеров для обработки бюллетеней.

В то же время продолжаются споры вокруг Пенсильвании, Мичигана, Висконсина, Невады и Аризоны.

В Аризоне сейчас пересчитывают голоса вручную, а местные власти предупреждают о том, что сторонники Трампа готовятся к сопротивлению. Вице-губернатор штата, демократка Кэтлин Хоббс заявила, что получает все больше угроз и предупреждений о возможных беспорядках.

А вот в Пенсильвании местный судья отказался принимать иск от избирательного штаба Трампа.

Истцы заявляли, что результаты голосования в Пенсильвании объясняются масштабными фальсификациями, и требовали в этой связи признать недействительными сотни тысяч бюллетеней, присланных в избирательные комиссии по почте.

Однако суд отмел эти утверждения.

"Представленных Трампом аргументов не хватило бы и для того, чтобы признать недействительным один-единственный голос", - заявил судья Мэттью Брэнн в обосновании своего решения.

3 миллиона за рекаунт

Также идет битва в Висконсине, где Трамп заплатил 3 млн долларов за пересчет части голосов (по словам главы избирательной комиссии Висконсина, пересчет голосов всего штата обошелся бы ему в 7,9 млн).

В этом штате Байден побеждает с перевесом примерно в 20 тысяч голосов. Пересчитывать будут две недели.

По закону штата Трамп имел право затребовать пересчет, так как разрыв между претендентами составляет менее 1%. Голоса будут пересчитаны только в округах Милуоки и Дейн, где, по мнению штаба действующего президента, были совершены основные нарушения.

Представители Трампа утверждали, что присланные по почте бюллетени выдавались и обрабатывались с нарушениями, а также, что при это не соблюдались законы штата об удостоверении личности избирателей.

В Пенсильвании штаб Трампа обратился к судье за разрешением вернуть в их исковое заявление пункты, которые они сами ранее исключили из своей жалобы. Речь идет об утверждении команды действующего президента, что наблюдателей от Республиканской партии в этом штате незаконно не допустили к контролю за процессом подсчета голосов.

В Мичигане республиканцы в составе избирательной комиссии, состоящей из представителей обеих партий, отказались официально сертифицировать победу Байдена. Они указывали на нарушения в округе Уэйн, куда входит Детройт. Демократы в составе комиссии обвинили их в попытке лишить избирательного права жителей Детройта, где чернокожее население представляет большинство.

В итоге республиканцы уступили. В качестве компромисса стороны договорились направить официальный запрос вице-губернатору штата с просьбой провести дополнительную проверку в спорном округе, сообщает Русская служба Би-би-си.

В Неваде Республиканская партия подала судебный иск, в котором оспаривает победу Байдена в своем штате. В иске, в частности, говорится, что "имевшие место мошенничество и злоупотребления делают незаконными предполагаемые результаты выборов в Неваде".

Истцы просят судью признать победу в штате за Трампом или аннулировать результаты голосования.

"Спланированная цепочка нарушений"

На днях личный адвокат Трампа Руди Джулиани дал пресс-конференцию, на котором говорил о масштабном заговоре против президента, а фальсификации на выборах, по его словам, были не отдельными случаями, а происходили по единому плану. Этот брифинг в либеральных СМИ уже назвали "диким и бездоказательным".

"Это не обособленное нарушение в одном штате, a цепочка нарушений, повторяющаяся в ряде штатов, - практически полностью одинаковые случаи, что для любого опытного следователя свидетельствует о том, что из единого места исходил план по реализации этих махинаций с голосами, особое внимание в этом уделялось большим городам, контролируемым демократами, особенно городам, известными коррупцией", - сказал Джулиани на пресс-конференции.



Он особо выделил Филадельфию (Пенсильвания) и Детройт (Мичиган), где, по мнению представителей Трампа, было особенно много нарушений. Джулиани говорит о необъяснимых скачках голосов в пользу Трампа. Например, по его словам, в Детройте в центр подсчета голосов в ночь выборов привезли тысячи бюллетеней.

Джулиани ссылался на сотрудницу избирательного участка, которая утверждала, что видела, как к зданию подъехали два фургона, в которых должны были привезти еду. Но, по ее словам, она "не видела, чтобы из них выгружали еду, зато так совпало, что в новостях объявили, что в Мичигане нашлись еще 100 тысяч бюллетеней - спустя менее двух часов после отъезда последнего фургона".

Но это обвинение, как и другие, суд отверг как "не внушающее доверия".

Кроме того, республиканцы указывали на резкие подозрительные скачки голосов за демократов в ключевых колеблющихся штатах, таких как Мичиган и Висконсин.

Оппоненты объясняют эти скачки выдачей больших порций результатов из крупных городов, где преображают сторонники демократов.

В целом в экспертной среде тактику юристов Трампа считают спорной.

"С тех пор, как всю юридическую команду Трампа возглавил Руди Джулиани, пошла какая-то игра в теории заговора, а не рутинная сутяжная работа. Выигрыш при таком подходе представляется весьма сомнительным", - написал на своем канале в Telegram политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

И снова о "компьютерных глюках"

У Трампа также продолжают винить в фальсификациях электронную систему голосования Dominion, которая, как он считает, украла почти 3 млн голосов и связана с демократической верхушкой.

Система на выборах используется дважды - машины для считывания и создание итогового протокола избирательного участка. Dominion - канадская компания, имеющая контракты с большинством американских штатов, наряду с еще одной - Election Systems & Software.

По неподтвержденным данным, у спикера Палаты представителей, видной демократки Нэнси Пелоси и сенатора-демократа Дайян Файнштайн есть доли в компании, а бывший сотрудник аппарата Пелоси занимает в компании ключевую должность.

Действительно, бывший глава аппарата Пелоси, некий Надим Эльшами, был лоббистом в пользу Dominion.

В Dominion оправдываются, что также нанимают сотрудников, ранее связанных с Республиканской партией.

Компания заявила, что не поддерживает ни ту ни другую партию и не связана ни с Клинтонами, ни с Пелоси.

Также Dominion выпустила заявление: "Утверждения о том, что Dominion поменял или удалил голоса - на 100% ложь".

"Для того, чтобы понять, что это был за "компьютерный глюк", который мог переписать сотни тысяч голосов с Трампа на Байдена, необходима независимая экспертиза. А ее назначить может только суд. Теории заговора, тем временем, плодятся с невероятным темпом. Некоторые правые издания уже сообщили, что программа изначально была разработана чуть ли не в Венесуэле под Уго Чавеса, чтобы тот выборы в свою сторону фальсифицировал. В общем, нет предела фантазиям. Вообще-то, чтобы сделать вброс, одного только программного обеспечения недостаточно. Да и без него можно обойтись. Другое дело, что неожиданные всплески кривой голосов, поданных за Байдена могли появиться в результате машинного пересчета фальсифицированных бюллетеней, принесенных на участки. Но выявить это можно только при детальном расследовании", - полагает Дробницкий.

Но так как времени на разбирательства в обрез, у Трампа решили обойтись пока пересчетами. Есть также мнение, что судебные тяжбы и непризнание результатов выборов - это ход республиканцев с прицелом на будущие выборы.

"Скорее это попытка сохранить лицо и мобилизовать электорат уже на будущие выборы, убедив их в необходимости реванша. Также это своего рода троллинг и игра на нервах Байдена. Мало кто уже надеется на то, что удастся переиграть выборы и сделать Трампа победителем", - сказал "Стране" политолог из Вашингтона Питер Стоун.

Новая стратегия Трампа

Тем временем в пятницу, 20 ноября, Белый дом провел первый с момента проведения выборов в США брифинг (кстати, в этот день отмечал свой день рождения Байден - ему исполнилось 78 лет).

Иски Трампа по выборам в Белом доме отказались комментировать.

"Президент ясно говорил, что он хочет подсчета всех легальных голосов и того, чтобы не считались нелегальные голоса", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в ответ на просьбу прокомментировать ход инициированных штабом процессов.

Она напомнила, что в ряде регионов страны инициированы процессы из-за имевших место, по мнению штаба Трампа, нарушений, но рекомендовала обратиться за разъяснениями в предвыборную кампанию.

"Юридические процедуры продолжаются. Имевшие место нарушения заслуживают внимания", - добавила Макинани, отвечая на вопрос о том, когда Трамп будет готов признать поражение на выборах.

Журналисты также интересовались переходным периодом - Байден пригрозил подать в суд на администрацию Трампа из-за того, что ему не передают дела.

Макинани заявила, что и Обама в свое время не обеспечил плавную передачу власти Трампу.

"Мы говорили много о переходе власти, выборах. И стоит помнить, что никакой упорядоченной передачи власти нынешнему президенту не было", - сказала она.

Пресс-секретарь указала, что решение относительно переходного периода принимает управление общих служб.

В то же время, по данным СМИ, у Трампа есть некий тайный план на случай, если он потерпит фиаско в судах (последние могут просто побоятся выносить решения в его пользу, даже если будут реальные нарушения - слишком велико давление и СМИ, и всего американского истеблишмента).

В некоторых штатах, где Байден выиграл с незначительным перевесом, в законодательных собраниях доминируют республиканцы. Один из вариантов, по поводу которых строят предположения американские СМИ, состоит в том, что Трамп попытается убедить этих депутатов, вопреки решению избирателей, назначить в коллегию лояльных ему выборщиков - чтобы те 14 декабря проголосовали за него.

Закон при этом трактует эту ситуацию расплывчато. Выборщики обязаны проголосовать в коллегии так, как большинство избирателей данного штата, но в федеральном законе упоминается, что законодательное собрание штата может назначить выборщиков по своей воле, если население "не смогло определиться".

14 декабря, по словам экспертов, возможен сценарий, при котором ни у одной из двух противоборствующих коллегий выборщиков не будет решающего аргумента в пользу того, что именно их голоса должны быть учтены при выборе президента.

В Конституции США говорится, что коллегия направляет результаты своего голосования председателю Сената - таким образом, следующий ход остается за вице-президентом США республиканцем Майком Пенсом, который занимает эту должность.

"В пятницу Трамп пригласил в Белый дом депутатов-республиканцев из штата Мичиган, намекнув на какую-то новую стратегию. Судя по всему, это уже не борьба в судах, которая с самого начала не имела больших шансов на успех, а более долгосрочный политический гамбит", - пишет Русская служба Би-би-си.

Что дальше?

У Трампа, как считают в экспертной среде, есть еще несколько возможностей переломить ситуацию в свою пользу. Хотя все они хрупкие.

Во-первых, как пишет BBC, заблокировать процесс официального подведения итогов выборов в в максимально возможном количестве штатов при помощи судебных исков и путем убеждения чиновников-республиканцев голосовать против.

Во-вторых, убедить контролируемые республиканцами законодательные органы в штатах, в которых Байден выиграл с минимальным отрывом, отклонить результаты голосования как сфальсифицированные. После этого предложить этим законодательным органам отправить на коллегию тех выборщиков, которые во время формальных выборов президента 14 декабря проголосуют за Трампа, а не за Байдена.

"Трампу нужно сделать это в достаточном количестве штатов, например, в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, чтобы увеличить число выборщиков Трампа с нынешних 232-х до необходимых для победы 270", - полагает журналист BBC в Северной Америке Энтони Зуркер.

Если Трамп все-таки проиграет по всем фронтам и откажется покинуть свой пост, после инаугурации Байдена 20 января, независимо от того, уступит Трамп формально или нет, спецслужбы США смогут обращаться с бывшим президентом так же, как с любым посторонним лицом на территории государственных учреждений.

Но так или иначе, но скандальные выборы будут иметь последствия для политической системы США.

"Даже если Трамп не добьется успеха в судах, его стратегия оспаривания результатов выборов создает прецедент для предстоящих выборов и, согласно опросам, подрывает веру многих американцев в демократические системы и институты США", - говорит Зуркер.