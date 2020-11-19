Адаптация к коронавирусным инфекциям у жителей Восточной Азии началась еще 25 тысяч лет назад. Биологи выяснили это изучая протеомы различных народов мира и используя методику подсчета поколений белков.



Об этом сообщают результаты исследования, опубликованные на сервере препринтов bioRxiv.



Так, на протяжении эволюционной истории состав белков в каждой человеческой популяции меняется. Так как белки физически взаимодействуют с вирусами, попадающими в организм, после каждой вирусной эпидемии в протеоме популяции сохраняются белки, специфические к определенному патогену.



"Исследователи из Аделаидского университета в Австралии изучили протеомы 26 различных популяций людей с пяти континентов и отобрали белки, сильно взаимодействующие с коронавирусами (CoV-VIP) — те, которые участвуют в иммунитете или используются вирусами для захвата клеток хозяина", - говорится в исследовании.



Отмечается, что за последние два десятилетия штаммы коронавирусов вызвали три крупные вспышки: тяжелый острый респираторный синдром SARS в Китае в 2002 году, ближневосточный респираторный синдром MERS в 2013 году в Саудовской Аравии и нынешняя пандемия Covid-19. Вирусные эпидемии происходили регулярно в истории человечества. Современные методы исследований позволяют выяснить, что это были за вирусы и какой след они оставили с наследственной биологической памяти популяций.



Согласно данным исследования, ученые обнаружили у жителей Восточной Азии уникальный набор из 42 CoV-VIP, специфических к коронавирусам, действующих в отношении этой группы патогенов в три раза активнее, чем другие белки. Возраст самых древних CoV-VIP авторы оценили в 900 поколений. В переводе на годы это означает, что адаптивная реакция к коронавирусам, отразившаяся в эволюции белков, у населения региона впервые возникла около 25 тысяч лет назад, а затем несколько раз обновлялась.



"Эпидемии коронавирусных инфекций в этой части света происходили регулярно в период от 25 до 5 тысяч лет назад, в результате чего в популяции сформировался определенный наследственный иммунитет", - отмечают исследователи.



Авторы надеются, что выявленные ими популяционные различия в отношении новой коронавирсуной инфекции помогут выработать правильную эпидемиологическую стратегию, нацелить распределение вакцин и скорректировать методы лечения.



Ранее "Страна" сообщала, что ученые назвали новую группу риска по коронавирусу. Так, ученые опросил 2 086 испанцев, которые уже заразились или переболели Covid-19. Оказалось, что прогулки с собакой увеличивали риск заражения вирусом на 78%.



Также напомним, что в лондонском метро и автобусах ученые не нашли даже следов коронавируса. Уточняется, что ученые использовали специальный датчик, который всасывал воздух через фильтр в течение часа со скоростью 300 л в минуту.