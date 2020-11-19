В четверг, 19 ноября, проходит внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской стороной.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Уточняется, что заседание началось в 14:00 и проходит в режиме видеоконференции. Основным вопросом для обсуждения является разблокировка работы пунктов пропуска на Донбассе.

Напомним, Украина с 10 ноября объявила об открытии всех пунктов пропуска на Донбассе, включая два новых в Луганской области: КПВВ "Счастье" и "Золотое".

Впрочем, пропуск через них до сих пор не осуществляется. В т.н. "ЛНР" заявили, что не будут отрывать пункты пропуска "Счастье" и "Золотое", так как украинская сторона не согласовала нюансы их работы.

Также не стали открывать КПВВ в т.н. "ДНР", там пояснили, что после 10 ноября продолжит работать только один пункт пропуска из четырех - из-за ситуации с коронавирусом в Украине. Речь о "Еленовке", пропуск граждан там осуществляется в рамках еженедельного "гуманитарного коридора" - по понедельникам и пятницам.

Таким образом, до сих пор из семи пунктов пропуска на Донбассе пропуск граждан осуществляется только в двух: ежедневно в "Станице Луганской" в Луганской области и дважды в неделю в "Еленовке" в Донецкой.