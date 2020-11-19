В четверг, 19 ноября, умер патриарх Сербский Ириней, который уже две недели лежал в больнице с коронавирусной инфекцией.

Об этом пишут сербское издание "BN".

"Патриарх Ириней скончался в Военно-медицинской академии в Белграде" - говорится в сообщении.

Напомним, Иринея госпитализировали еще 4 ноября. Его состояние здоровья оценивалось положительно, ожидалось, что предстоятель Сербской церкви будет выписан через две недели.

Но уже 19 ноября состояние 90-летнего Иринея ухудшилось.

Как сообщалось, ранее российский патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным Covid.

Также мы писали, что глава Киевского патриархата Филарет уже переболел Covid-19. Он выздоровел в середине сентября.

Кроме того, весной митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий также лечился от коронавируса.