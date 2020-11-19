Министерство цифровой трансформации Украины работают над созданием открытого дашборда свободных мест для лечения пациентов с Сovid-19, а также чатбота для координации госпитализации.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале.

Минцифры также работает над централизацией сбора данных о фактах и подозрениях случаев инфекционных заболеваний для получения полной информации о возможных случаях коронавируса в Украине.

"Мы сможем быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств", - объяснили в министерстве.

Так, вскоре Минцифры вместе с правительством и Минздравом представят:

электронные направление на ПЦР-тестирование;

электронные рецепты на антибиотики;

чат-бот для координации госпитализации;

открытие дашборда свободных мест и другие сервисы,

усовершенствование функционала приложения "Вдома".

Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль предложил пускать украинцев в заведения только по QR-кодам.

Также сообщали, что в Минцифры разъяснили, как получить квалифицированную электронную подпись на время карантина.