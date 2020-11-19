Минцфиры будет показывать карту, где остались свободные места для лечения ковида
Министерство цифровой трансформации Украины работают над созданием открытого дашборда свободных мест для лечения пациентов с Сovid-19, а также чатбота для координации госпитализации.
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале.
Минцифры также работает над централизацией сбора данных о фактах и подозрениях случаев инфекционных заболеваний для получения полной информации о возможных случаях коронавируса в Украине.
"Мы сможем быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств", - объяснили в министерстве.
Так, вскоре Минцифры вместе с правительством и Минздравом представят:
- электронные направление на ПЦР-тестирование;
- электронные рецепты на антибиотики;
- чат-бот для координации госпитализации;
- открытие дашборда свободных мест и другие сервисы,
- усовершенствование функционала приложения "Вдома".
Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль предложил пускать украинцев в заведения только по QR-кодам.
Также сообщали, что в Минцифры разъяснили, как получить квалифицированную электронную подпись на время карантина.