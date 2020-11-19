В Ивано-Франковске, где местные власти объявили субботы и воскресенья рабочими и отказались от локдауна в эти дни, все же намерены ввести карантин выходного дня с субботы, 21 ноября.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив, видео опубликовано в Facebook.

"В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти и трактует их по-своему", - заявил градоначальник.

По словам Марцинкива, он не считает такой карантин эффективным. Мэр полагает, что нужно думать над компенсацией для пострадавших представителей бизнеса.

Напомним, ранее стало известно, что полиция открыла дело из-за решения властей не соблюдать карантин в Ивано-Франковске.

Также "Страна" сообщала о том, как рестораны пережили первый "выходной" карантин и будут ли его игнорировать.