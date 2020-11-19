До 2030 года Украина планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в четверг, 19 ноября.

По его словам, в городах поддерживаются экологические виды транспорта, в частности городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктуру для них.

"В этом направлении мы сейчас активно сотрудничаем с международными финансовыми организациями и готовимся к реализации второй фазы совместного проекта с ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт", - рассказал Криклий во время Global e-Mobility Forum, организованном Министерством климата и окружающей среды Польши.

Отмечается, что совместно с бизнесом и общественностью министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, которая предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

Так, сегодня в Украине около 25 тысяч электрокаров, 25 тысяч гибридов и почти 9 тысяч пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах.



Ранее "Страна" сообщала, что в Украине велосипедистам разрешили ездить по полосе для общественного транспорта. Решение разрешить ездить по этой полосе было принято для развития инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.



Также напомним, что общественный транспорт из-за карантина выходного дня останавливать не будут. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.