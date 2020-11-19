Сегодня в музее "Революции достоинства" прошли обыски. Интересно, что силовики нагрянули в эту организацию за два дня до седьмой годовщины Евромайдана.

Музейному руководству инкриминируют миллионные хищения на мемориале, который посвящен участникам событий в центре Киева 2013-2014 годов.

"Страна" разбиралась в этом скандале.

Как силовики нагрянули в музей

О том, что в музей пришли правоохранители, утром написал в Facebook его директор Игорь Пошивайло.

По его словам, другая группа приехала к нему домой и тоже устроила обыск.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ с обыском. Так же утром эти же ребята заблокировали работу двух помещений Национального музея Революции достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", - написал Пошивайло.

Судя по его посту, директор примешал сюда политику и намекнул, что целью стал срыв подготовки к седьмой годовщине Евромайдана.

При это по сути дела Игорь Пошивайло не пояснил ничего - как будто никаких других поводов для обыска, кроме "сорвать годовщину революции", не было. Но на самом деле это было не так.

Украли деньги на Мемориал

Первым о причинах обысков написал известный юрист Андрей Портнов.

"Организованное преступное кубло, состоящее из директора Музея Революции, его заместителя и ещё группы участников Майдана, с декабря 2018 по август 2019 года украли выделенные на строительство Мемориала своих же героев 148 миллионов гривен.

Первой была украдена и отмыта сумма в 111 миллионов гривен и сейчас на счетах скандального Музея осталось всего 9,8 миллиона.

Все деньги отмывались через договора строительных работ с коммерческими реставрационными и строительными компаниями. Выделенные для мемориала земли арестованы судом.

Мне кажется, это прекрасный итог Революции и пятилетнего правления партий Майдана.

В этот раз на годовщину Майдана эту фабулу нужно будет повозить об тупую морду каждого героя тогдашних массовых беспорядков.

Этим прекрасным событием окончательно и очень знаково закончилась так называемая Революция достоинства. Отличный подарок к седьмой годовщине", - написал Портнов.

Позже о следственных действиях отчитались в СБУ и Нацполиции. Там подтвердили изложенную Портновым фабулу и добавили своих деталей.

"Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 миллионов гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса.

Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, составивший 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Однако большинство полученных подрядчиком бюджетных средств было потрачено не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

В Нацполиции тоже опубликовали "отчет с рейда". И добавили, что выявлены и другие финансовые нарушения - на сумму почти четыре миллиона гривен.

Следствие ведется по второй части 364-й статьи Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью или служебным положением с тяжелыми последствиями. Санкция - от пяти лет тюрьмы.

При этом подозрений по делу никому пока не вручалось - Голосеевский суд санкционировал обыски для того, чтобы собрать доказательную базу.

По информации "Страны", подрядчиком, на которого ушли деньги, стало ООО "Спеціальна наукова майстерня "Україна-реставрація" (его директор - Василий Гайдей). Это известное предприятие на данном рынке. Так, оно реконструировало здания Софии Киевской.

Как сообщили нам источники в следствии, дедлайн по работам над проектом был намечен еще на август 2019 года. Но они сделаны не были.

Уголовное дело открыто в июле этого года.

Главные фигуранты - директор музея Игорь Пошивайло, его зам по строительству Оксана Моргун, директор реставрационной фирмы Василий Гайдей и специалист музея по закупкам по фамилии Ревун.

Директор музея объяснил в СМИ ситуацию с невыполнением работ тем, что на мемориал наложен арест. Из-за этого подрядчик не может сдать объект.

Что известно о мемориале

Национальный Мемориал героев Небесной Сотни должен был появится на месте трагических событий 20 февраля 2014 года. А именно на улице Институтской, которую со временем переименовали в аллею Героев Небесной Сотни.

Победителем конкурса архитектурных проектов в 2018 году стало львовское бюро "MI-studio". Лучшей признали авторскую работу Ирины Волынец (Львов, Украина) и Марии Процик (Роттердам, Нидерланды).

Центральным местом мемориального комплекса должна была стать Стела героев. На таблицах стелы должны были размещаться имена героев Небесной Сотни. По задумке авторов мемориала, стала являет собой образ протестующих, которые стоят плечо к плечу со щитами.

При этом криволинейный путь пешей аллеи должен был отображать путь Украины к свободе, утверждали архитекторы.

Территория комплекса должна была охватывать Аллею Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до улицы Ольгинской, земельный участок по аллее Героев Небесной Сотни, 3 и часть земельного участка по аллее Героев Небесной Сотни, 4 (Часовня УГКЦ Непорочного Сердца Марии и украинских Новомучеников).

Проект должен был начинаться с Майдана. К нему можно попасть по мощениям Майдана, то есть планировалось единое плавно перетекающее пространство. В одном из склонов должна была располагаться ниша, в которой размещены 107 пилястр, каждая из которых посвящена одному из героев Небесной сотни.

Перейдя через мост, можно попасть во вторую секцию комплекса - парковую зону, где проходит центральная аллея. Дорога имеет зигзагообразную форму. Каждая из частей зигзага имеет свое направление: вид на музей, дорога к часовне, дорога к музею.

Вот музея дорога ведет к площади, которая находится возле верхнего выхода из метро "Крещатик".

Заказчиком строительства определили Национальный музей Революции Достоинства, где сегодня и прошли обыски.

Открытие мемориала было запланировано на февраль 2019 года. Но, как видим, сроки по нему уже сорваны.

А куда делись деньги есть большие вопросы.

"Скандал вокруг обысков в музее Революции Достоинства актуализировал вопрос, почему за шесть лет не построено не только большого комплекса, а также скромного мемориала. Осталась перекрыта улица в центре столицы и котлован на месте возможного строительства, а также обновленные фото погибших. То есть выделили землю, выделили средства, но даже эти средства украли?", - задается вопросом депутат прошлого созыва Игорь Попов.