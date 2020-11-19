В селе Нижние Петровцы Черновицкой области 25-летняя девушка облила себя бензином и подожгла после ссоры со своим сожителем. После этого ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

По данным правоохранителей, трагичный инцидент произошел вечером в среду, 18 ноября, в селе Нижние Петровцы Сторожинецкого района.

"В полицию поступило сообщение от спасателей о том, что во время ликвидации пожара в доме обнаружили женщину с ожогами тела. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Сторожинецкого отдела полиции", - рассказали правоохранители.

В полиции установили, что между 25-летней местной девушкой и ее 31-летним сожителем возникла ссора, во время которой она пыталась покончить жизнь самоубийством. Она облила себя бензином и подожгла. В результате возгорания девушка получила ожоги лица, груди и частично живота. Медики доставили пострадавшую в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией части 1 статьи 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят тщательную проверку обстоятельств инцидента и устанавливают причины акта самоподжега потерпевшей.

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