После обвинений австралийских солдат в убийствах афганских граждан в период 2005-2016 года, прозвучавших в докладе о результатах расследования, командующий Вооруженными силами Австралии Ангус Кэмпбелл извинился перед народом Афганистана.

Он заявил, что фигурирующие в докладе воинские части и подразделения будут реформированы или расформированы, в отношении военных будут приняты решения в индивидуальном порядке. Награды и звания тех, о ком упоминается в докладе, будут аннулированы, передает "Коммерсант".

"Перед народом Афганистана от имени Сил обороны Австралии я искренне и безоговорочно прошу прощения за любые проступки австралийских солдат. Такое поведение является глубоким неуважением к доверию, оказанному нам афганским народом, который обратился к нам с просьбой о помощи в его стране", - заявил командующий.

Также по его мнению, семьям жертв необходимо выплатить компенсацию.

Напомним, скандал разгорелся после опубликования результатов четырехлетнее расследования судьи Апелляционного суда штата Новый Южный Уэльс Полом Бреретоном, которое обнаружило достоверные доказательства 23 случаев, когда австралийские солдаты убивали мирных афганских жителей без суда и следствия. Еще два инцидента могут быть классифицированы как военное преступление в виде "жестокого обращения"

Австралия направила своих военных в Афганистан в 2001 году. До 2013 года в стране находилось около 1,5 тыс. военнослужащих ВС Австралии. С 2013 года в Афганистане остается около 300 человек, которые занимаются обучением и подготовкой местных военных.

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