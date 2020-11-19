Парижский мэр Анн Идальго собирается попросить МИД Франции о признании Нагорного Карабаха.

Об этом она сообщила на своей странице в Твиттере.

"Парижский совет проголосовал за ряд мер по оказанию помощи армянам Нагорного Карабаха, серьезно пострадавшим после нескольких недель конфликта, выразив желание признания республики Арцах (самоназвание Карабаха – Ред.). Дополнительная помощь в размере 50 000 евро будет направлена через (организацию) Армянский фонд Франции (Fonds Armenien de France)", - написала Идальго.

Во время выступления на заседании Совета Парижа, как передает РИА "Новости" она отметила, что намерена написать министру иностранных дел Франции, "предложив признать республику Арцах" и "установить сотрудничество" с ней.

Вчера вечером Совет Парижа проголосовал за оказание мер поддержки армян в Нагорном Карабахе и высказал надежду на признание республики.

Перед этим глава МИД страны заявил, что Франция как посредник и сопредседатель минской группы ОБСЕ, должна продолжать занимать беспристрастную позицию по Карабаху.

На следующей неделе – 25 ноября – Сенат Франции рассмотрит проект резолюции о признании Нагорного Карабаха, сообщил один из авторов инициативы сенатор Брюно Ретайо.

Напомним, ранее парламент Нидерландов попросил ЕС ввести санкции против Алиева из-за Карабаха.

Также мы писали, что Турецкий парламент одобрил отправку военных для соблюдения перемирия в Карабахе.