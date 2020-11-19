Закупку спутникового интернета за 38 миллионов гривен для самолета президента Владимира Зеленского отменили. Деньги решили передать в Минздрав на борьбу с эпидемией коронавируса.



Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что решение принято в связи с распространением Covid-19. При этом выделенные на это 32,4 млн грн решили перераспределить на нужды медицины.

"Учитывая сложившуюся ситуацию в Украине с распространением острой респираторной болезни Covid-19, Госспецсвязи приняла решение об инициировании отмены вышеупомянутой закупки и обращения с соответствующим предложением в Кабинет Министров Украины относительно перераспределения этих средств Министерству здравоохранения Украины на борьбу с эпидемией респираторной болезни Covid-19", - говорится в сообщении.

"С 31 декабря 2020 прекращается работа системы Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения, в связи с чем возникла необходимость модернизации узла связи на борту самолета Airbus А-319-115", - объясняют в ведомстве.

Тендерная процедура началась еще в мае 2019 года, однако была отменена.

Следующие торги были объявлены в июне и августе 2020 года, но они не состоялись из-за участия менее двух тендерных предложений. Следующее объявление о проведении торгов было дано в сентябре 2020 года.

"Для реализации закупки были предусмотрены средства в сумме 38,010 млн гривен. Было рассмотрено предложение с наименьшей стоимостью предмета закупки – 32,4 млн гривен", - говорится в сообщении.

Теперь эти средства намерены передать Минздраву.



Ранее "Страна" сообщала, что в бюджете Украины-2021 содержание Офиса президента хотят повысить почти на 40%. Согласно документу, обеспечение деятельности главы государства и содержание Офиса президента обойдется больше миллиарда гривен, а именно 1269,1 миллионов.



Также напомним, что в 2019 году на работу президента потратили почти миллиард, в этом году сумма увеличилась.