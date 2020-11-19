Обыски, который в четверг, 19 ноября, проводились в Музее Революции Достоинства в Киеве, связаны с кражей более 100 миллионов гривен, выделенных на строительство Мемориала на аллее Небесной Сотни.

Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

"Друзья, сообщаю фабулу сегодняшних обысков в Музее Революции Достоинства. Она оказалась простой, как двери — организованное преступное кубло, состоящее из директора Музея Революции, его заместителя и еще группы участников Майдана, с декабря 2018 по август 2019 года украли выделенные на строительство Мемориала своих же героев 148 миллионов гривен", - написал Портнов.

По его словам, директор музея завладела суммой в 111 миллионов гривен и отмыла ее, поэтому сейчас на счетах учреждения осталось всего 9,8 миллиона гривен.

"Все деньги отмывались через договора строительных работ с коммерческими реставрационными и строительными компаниями. Выделенные для мемориала земли арестованы судом. Мне кажется, это прекрасный итог Революции и пятилетнего правления партий Майдана", - сообщил Андрей Портнов.

Напомним, что 19 ноября обыски проводились не только в помещениях музея, но и в доме его директора. О том, что они касаются строительства Мемориала, сообщали и сотрудники учреждения.

Отметим, что строительство Мемориала Небесной сотни на Институтской в Киеве приостановилось в 2019 году.