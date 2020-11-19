Заплатка, которой экипаж Международной космической станции (МКС) наложил на трещину в российском модуле "Звезда", не помогла устранить утечку воздуха.



Об этом сообщает со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей РИА "Новости".



Так, во вторник, 17 ноября, космонавт Сергей Рыжиков заделал трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги, после чего "Роскосмос" выразил надежду, что она позволит устранить утечку.



В среду, 18 ноября, экипаж закрыл люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", где находится трещина, для проверки герметичности.



В ночь на четверг, 19 ноября, люк был снова открыт, а днем Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в "протекающем" отсеке упало с 736 до 685 миллиметров ртутного столба.



Напомним, что утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.



Также сообщалось, что командир МКС хотел выйти в открытый космос на поиск трещины в борту модуля "Звезда".