Спустя месяц после смертоносных пожаров в Луганской области, в которых погибли 11 человек, сгорели сотни домов и десятки тысяч гектаров леса, следователи выдвинули версию о главной причине катастрофы.

По данным Госбюро расследований, спасатели Луганской области систематически разворовывали топливо, поэтому не смогли вовремя приехать на тушение пожаров.

Эти выводы отбрасывают изначальную версию властей о том, что в пожарах виноваты сепаратисты - которые, мол, зажгли лес трассирующими пулями. Об этом заявляли на всех уровнях - от президента до самого ГБР.

"Страна" разбирались в подробностях этой истории.

Новая версия пожаров

Сотрудники Госбюро расследований установили новые причины, которые могли привести к пожарам на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года.

Основной причиной названо систематическое разворовывание топлива руководством ГосЧС - в частности, в Краматорске Донецкой области.

В рамках расследования выяснилось, что практически в каждом структурном подразделении областного ГосЧС с указания руководства приобретались специальные технические средства - для коррекции одометров автомобилей.

С их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, завышался реальный пробег автомобилей. Топливо разворовывали, что при первой же техногенной чрезвычайной ситуации привело к катастрофической трагедии - потому что пожарные машины не могли вовремя выехать на место пожара и оперативно локализовать огонь.

К такому выводу в ГБР пришли после ряда обысков в структурных подразделениях региона, а также допросов должностных лиц. Были изъяты вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, ставшие уликами в уголовном производстве.

Следствие также изучает деятельность Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координацию действий сил, привлеченных к тушению пожаров. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового (от 4 250 до 12 750 грн).

Вот такие устройства помогали накручивать километраж на пожарных машинах, в то время как бензин распродавали. Фото: ГБР

Кого изначально обвиняли в пожарах

Однако на коррупцию в ГосЧС кивать начали не сразу.

В первый же день пожаров главной версией украинских властей стала диверсия со стороны сепаратистов. Якобы они специально обстреляли лес и таким образом подожгли его.

Первым такую версию озвучили в штабе ООС: "Враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета. Военнослужащие ВСУ вместе с ГосЧС и представителями лесхоза продолжают локализовать пожары, вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.

Общая площадь возгорания составляет более 85 гектаров", - заявила спикер ООС Ярослава Зорина.

После чего версию о поджоге сепаратистами подхватил и Офис президента:

"Учитываем информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли стать причиной по крайней мере части этих пожаров в погодных условиях, установившихся в эти дни на линии разграничения", - сообщалось на сайте Офиса президента Украины.

Губернатор Луганщины Сергей Гайдай на первое место тоже поставил умышленный обстрел-поджог со стороны "ЛНР". Он заявил, что в разных концах области одновременно возникло 146 очагов пожара и предположил обстрел с неподконтрольных территорий трассерами для поджога.

Также первой среди возможных назвал версию обстрелов Офис генпрокурора.

"Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем", - говорилось в сообщении Офиса.

Интересно, что среди перечисленных версий не было ни одной, которая была бы связана с виной спасательных служб.

В разгар пожаров в июле о возможной причастности т.н. "ЛНР" заявлял глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Мы проверяем версию возможного попадания снарядов с неподконтрольной Украине территории. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел боеприпасами военно-опорного пункта со стороны противника", - рассказал Клименко на заседании Кабмина.

То есть это был главный нарратив у власти после начала пожаров. И все ведомства озвучивали эту версию как по команде.

Гипотеза о "трассирующих пулях" появилась утром первого дня пожаров - когда стал ясен их масштаб. Когда подобрался к крупным городам вроде Северодонецка. И надо было такую "зраду" чем-то объяснить.

Последствия пожаров

Пожар на территории на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля, был ликвидирован 13 июля в 17:20. Возле с. Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств уничтожено 10% общей площади лесного массива (5 тыс.га).

В результате пожара подтверждена гибель 5 человек, 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обратился 71 человек.

Ориентировочный размер убытков от пожара составил более 450 млн грн.

Лесные пожары, которые вспыхнули 30 сентября, ликвидировали только 9 октября, когда огнем было объято около 20 тысяч га. По данным ГосЧС Луганской области, во время ликвидации лесных пожаров погибли 11 человек.

Трое погибли в результате отравления продуктами горения, один человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, причина гибели еще 4 человек устанавливалась.

Во время тушения пожаров спасатели эвакуировали 150 человек. Пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГосЧС).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отметил, что от пожара пострадали около 19 000 гектаров лесных насаждений и до 400 домов. Возбуждено 10 уголовных производств.

По предварительным оценкам, ущерб от пожаров, которые произошли в конце сентября - начале октября в Луганской области, измеряется миллиардами гривень. Такое мнение высказал в интервью "Фокусу" министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. "Ущерб подсчитывают, это будут миллиарды гривен", - отметил он.