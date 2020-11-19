Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных местах и транспорте без защитной маски. Размер штрафа будет составлять от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства на официальном сайте в среду, 19 ноября.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Указано, что соответствующий закон дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй. В частности, дополнение предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых респираторов или защитных масок. В законе отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно и должны закрывать нос и рот.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении этот законопроект, а через три дня приняла его во втором чтении.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о нем. В частности, мы писали, что штрафы станут выписывать как рядовым гражданам, появляющимся без маски или с "маской на подбородке" в общественных местах или в транспорте, так и юридическим лицам - компаниям, допустившем пребывание на своей территории людей-нарушителей. Первым грозит штраф от 170 до 225 гривен, вторым - от 3,4 тысячи до 5,1 тысячи гривен.