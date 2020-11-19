Патриарх Сербский Ириней уже две недели находится в больнице с диагнозом Covid-19. В четверг, 19 ноября, его состояние ухудшилось.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, Ириней был госпитализирован еще 4 ноября. Его состояние здоровья оценивалось положительно, ожидалось, что предстоятель Сербской церкви будет выписан через две недели.

Однако 19 ноября стало известно, что состояние 90-летнего Иринея ухудшилось. Он находится в военной больнице Карабурма в Белграде.

Напомним, "Страна" писала о том, что глава Киевского патриархата Филарет уже переболел Covid-19. Он выздоровел в середине сентября.

Также сообщалось, что весной митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий также лечился от коронавируса.