В Великобритании коронакризис оказал весьма значительное влияние на сферу культуры и СМИ. Лондон разработал инвестиционный пакет поддержки на сумму 6 млрд фунтов стерлингов.



Об этом во время онлайн-трансляции IV Международного форума "Креативная Украина" заявил член парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственный министр медиа и данных в DCMS (Департамент цифровых технологий, культуры, медиа и спорта) Джон Уиттингдейл.

Первоначальной задачей для Лондона является поддержка сектора медиа. Много средств уходит на рекламу, чтобы рассказать людям о тех мероприятиях, которые планируются.

По его словам, культурные учреждения зависят от зрителей, которые из-за пандемии Covid-19 не могут их посещать. Поскольку эти учреждения не работают, правительство Великобритании пытается их поддержать.



По словам министра, эта сумма в 6 млрд фунтов позволяет организациям и компаниям продержаться на плаву.

"В приоритете - снова вернуть людей к посещению культурных мероприятий в театрах, музеях после коронакризиса", - заявил Уиттингдейл.

Он заметил, что ситуация точно не изменится до момента начала вакцинации населения.

"Лондон разработал пакет поддержки для спортивных организаций - правительство пытается приобщать зрителей к онлайн-событиям, просмотру трансляций матчей и прочему", - заметил министр.



Сообщается, что IV Международный форум "Креативная Украина" из-за пандемии впервые происходит с сочетанием оффлайн и онлайн форматов выступлений. В течение двух дней участники мероприятия рассмотрят текущее состояние и перспективы развития креативных индустрий в Украине.







Ранее "Страна" рассказывала, что по данным ЕБРР, из коронакризиса экономика Украины выйдет к концу 2022 года. Так, долговременный ущерб понесет туризм, однако интернет-торговля только выиграет от ускорения цифровизации.



Также напомним, что министр обороны Британии предрек новую мировую войну из-за коронакризиса. По его словам, существует риск новой мировой войны, если текущие более мелкие конфликты выйдут из-под контроля, в результате чего будет задействовано больше стран и оружия.