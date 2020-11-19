Российскому актеру Кириллу Гребенщикову запретили въезд в Украину сроком на три года из-за незаконного посещения аннексированного полуострова Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.

Так, Кирилл Гребенщиков, прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска. По его словам, в Украине он планировал присоединиться к телевизионным съемкам.

Во время пограничного оформления сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что актер незаконно посещал территорию Крыма, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины.

Между тем, сам артист отказывался признать посещения Крыма, но и объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.

В результате, пограничники отказали ему во въезде и запретили въезжать в Украину сроком на три года. В настоящий момент актера вернули обратным рейсом в Беларусь.

Кирилл Гребенщиков - российский актер, снявшийся в многочисленных сериалах. Лауреат премии ФСБ России в номинации "Актерская работа" (2-я премия) - за роль офицера военной контрразведки подполковника Сергея Кочубея в телесериале "Фантом".

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