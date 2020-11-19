Глава Черниговской ОГА поручила проверить больницу после смерти бабушки, которую выписали с пневмонией
Губернатор Черниговской области Анна Коваленко поручила провести неотложную проверку КНП "Бобровицкая центральная районная больница" после обнародования в СМИ информации о смерти пожилой пациентки.
Об этом Анна Коваленко сообщила на своей странице в Facebook.
Как она рассказала, 18 ноября в эфире канала NEWSone показали сюжет о 74-летней женщине, которую выписали с пневмонией из больницы. После чего она умерла.
На следующий день Управление здравоохранения Черниговской областной государственной администрации начало служебную проверку случая оказания медицинской помощи больной в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" Бобровицкого района.
"Создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке в медицинском учреждении и по результатам которой будут приняты соответствующие решения", - написала Коваленко.
По ее словам, в Бобровицкий район был сразу отправлен глава Управления здравоохранения Петр Гармаш.
Кроме того, губернатор обратилась в ГУ Нацполиции в Черниговской области относительно проверки данного факта и информации, изложенной в сюжете телеканала.
"Черниговская областная государственная администрация и я лично выражаем искренние соболезнования родным и близким умершей", - написала она.
Напомним, ранее стало известно, что в 2020-м в Украине умерло на 10 тысяч людей меньше, чем год назад, когда о коронавирусе даже не слышали.
Также мы писали, что в больнице Киевской области умер больной коронавирусом украинец, который пожертвовал свой кислород сыну.