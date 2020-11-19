Губернатор Черниговской области Анна Коваленко поручила провести неотложную проверку КНП "Бобровицкая центральная районная больница" после обнародования в СМИ информации о смерти пожилой пациентки.

Об этом Анна Коваленко сообщила на своей странице в Facebook.

Как она рассказала, 18 ноября в эфире канала NEWSone показали сюжет о 74-летней женщине, которую выписали с пневмонией из больницы. После чего она умерла.

На следующий день Управление здравоохранения Черниговской областной государственной администрации начало служебную проверку случая оказания медицинской помощи больной в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" Бобровицкого района.

"Создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке в медицинском учреждении и по результатам которой будут приняты соответствующие решения", - написала Коваленко.

По ее словам, в Бобровицкий район был сразу отправлен глава Управления здравоохранения Петр Гармаш.

Кроме того, губернатор обратилась в ГУ Нацполиции в Черниговской области относительно проверки данного факта и информации, изложенной в сюжете телеканала.

"Черниговская областная государственная администрация и я лично выражаем искренние соболезнования родным и близким умершей", - написала она.

Напомним, ранее стало известно, что в 2020-м в Украине умерло на 10 тысяч людей меньше, чем год назад, когда о коронавирусе даже не слышали.

Также мы писали, что в больнице Киевской области умер больной коронавирусом украинец, который пожертвовал свой кислород сыну.