В четверг, 19 ноября, президент Украины, в ответе на петицию, обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову для координации работы нардепов и представителей Кабмина в составе совместной группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможки "евроблях".

Об этом сообщается в ответе Зеленского на петицию.



В петиции, которую подписали 27 000 граждан, просили президента провести совместное совещание с нардепами от "Слуги народа" и принять решение "о немедленном включении в повестку дня Рады комплексный законопроект о доступной растаможке №3704-3706".

В своем ответе Зеленский отметил, что 9 ноября состоялось заседание налогового комитета Рады, на котором рассмотрели ряд законопроектов, касающихся изменений в налоговых и таможенных правилах, которые применяются к операциям по поставке в Украину и ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств.

Зеленский добавил, что по результатам проведенного обсуждения комитет Рады принял решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя главы комитета Александра Ковальчука с привлечением к ее работе представителей Кабмина.

По словам президента, было направлено обращение к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать указанной рабочей группе и наработке необходимых законодательных инициатив.



Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин согласовал штрафы для владельцев "евроблях". Отметим, что за опоздание с растаможкой коммерческой или личной машины на еврономерах в Украине предусмотрен штраф в размере 8 500 грн, в случае повторного нарушения - 170 000 грн.



Также напомним, что в Киеве под Радой митинговали "евробляхеры".