Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыски у должностных лиц главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Луганской области. Они связаны с масштабными пожарами, которые вспыхнули в регионе в июле и сентябре-октябре 2020 года.

Следователи ГБР установили новые причины, которые могли привести к чрезвычайной ситуации на территории области после возникновения пожаров. По их данным, спасатели Луганской области системно разворовывали топливо и не смогли вовремя приехать на тушение пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР на своей странице в Facebook.

"17 ноября следователи ГБР совместно с прокурорами Луганской областной прокуратуры провели санкционированные обыски в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и других структурных подразделениях ГСЧС региона. Также проведены допросы должностных лиц указанного главного управления ГСЧС", - говорится в сообщении.

Так, в ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

Следователи ТУ ГБР в городе Краматорске установили, что одной главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в указанный период было системное хищение горючего руководством ГУ ГСЧС в Луганской области.

Почти в каждом структурном подразделении указанного управления по указанию руководства были приобретены специальные технические средства - для коррекции одометров автомобилей.

Именно с их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а горючее разворовывали. В результате техника не смогла вовремя выехать для тушения пожаров.

Как добавили в ГБР, досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, по факту бушевавших в Луганской области пожаров правоохранители открыли семь уголовных дел. Устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов.

В октябре пожар в этом регионе достиг более 20 тысяч гектаров. Наиболее сложная ситуация сложилась тогда вокруг линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.