Избирком в штате Висконсин в США дал согласие издать распоряжение о пересчете голосов в округах Милуоки и Дейн, которого требовал президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает "AP".

Как отмечается, штаб Трампа заплатил 3 млн долларов, которые нужны для пересчета, и ожидалось, что приказ будет формальным ходом. В свою очередь это привело к почти шестичасовым спорам.

Жаркие дискуссии между представителями двух партий среди членов комиссии еще до начала пересчета могут указывать на то, что процесс будет происходить бурно.

Пересчет в округах должен завершиться до 1 декабря. Джо Байден выиграл в Висконсине с 20 608 голосами, он также выигрывал в округах Дейн и Милуоки с перевесом более чем 2:1.

В Милуоки Байден одержал победу с 317 270 голосами против 134 357, в то время как в округе Дейн разница составила 260 185 против 78 800 в пользу Байдена.

В 2016 году Трамп победил в Висконсине с преимуществом менее чем 23 тысячи голосов, тогда у него не было претензий к законности подсчета.

Напомним, Трамп еще не признал свое поражение не президентский выборах и продолжает заявлять о "массовых" фальсификациях.

Ранее суды в США отклонили несколько исков президента относительно голосования в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане.