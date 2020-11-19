В Украине дали старт новой системе контроля за контактами коронавирусных больных. Их хотят отслеживать через QR-код, который нужно будет получать перед посещением любого публичного заведения.

Грубо говоря - перед посещением кафе или торгового центра нужно будет произвести "чекин". Передвижения владельца смартфона попадут в базу данных, которая начнет автоматически регистрировать его контакты с теми, кто подхватил ковид.

Правда, что потом украинцам делать с этой информацией - не совсем понятно.

"Страна" разобралась, как такая же система работает у ближайших соседей - и какие проблемы с ней могут возникнуть в Украине.

Что хочет сделать Кабмин Шмыгаля

Идею обязать украинцев посещать общественные заведения только по QR-коду озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В среду, 18 ноября, он обмолвился о своеобразной "цифровизации эпидемии" в Facebook, отметив, что Великобритания стала первой страной, которая начала внедрять эту систему.

По задумке властей, в Украине без сканирования такого кода будет невозможно посетить ни один торговый центр или заведение общественного питания.

"Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении, будут приходить соответствующие уведомления", – отметил Шмыгаль.

QR-коды, по задумке Кабмина, будут централизованно генерировать и размещать сами заведения. Этот проект находится на этапе разработки. Планируется, что все данные о фактах и подозрениях по поводу инфекционных заболеваний будут стекаться в одно место.

Помимо кода правительство планирует внедрить электронные направления на ПЦР-тест, позволяющие отслеживать очереди в режиме реального времени; ввести электронные рецепты на лекарства и расширить программу "Доступные лекарства" на антибиотики, необходимые для борьбы с Covid-19.

В планах также совершенствование мобильного приложения "Дій Вдома" с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Ответственным за все выше перечисленные нововведения Шмыгаль назначил Министерство цифровой трансформации.

Хотя в правительстве ссылаются на опыт Великобритании, есть и куда более близкие аналогии - систему QR-доступа уже внедрили в Москве. Как она там работает?

QR-коды в кафе и ресторанах Москвы

В Москве QR-коды вводили в качестве эксперимента. Сначала их внедряли сугубо для ночных клубов и баров - с 19 октября.

Схема работает так. Заведение должно запросить персональный цифровой код у правительства столицы. Полученный QR-код размещается на входе.

Все, кто заходит в помещение, должны отсканировать код и таким образом зачекиниться в клубе. Это касается не только посетителей, а вообще всех входящих, включая персонал.

Для тех, у кого на телефоне нет камеры или программы считывания кода (второе более вероятно) могут отправить смс на короткий номер. В ответ приходит уведомление, что номер телефона зарегистрирован - его надо предъявить охране при входе, это аналог QR-кода.

На этом регистрация завершена. Посетитель может проводить досуг.

Система уже собрала номера телефонов присутствующих, запомнила время и место. Как именно телефон передает данные, на какой сервер и по какому протоколу - московские власти не уточняют. Но если у кого-то из собравшихся после посещения заведения обнаружится ковид, система разошлет смс с предупреждением.

Если такое сообщение пришло, гражданин может (но не обязан) сдать анализы на коронавирус.

За две недели действия эксперимента, москвичи воспользовались QR-кодами 850 тысяч раз. По итогу пришло пять с половиной тысяч смс с предупреждением о коронавирусе.

Затем к эксперименту стали подключаться кафе и рестораны. В мэрии Москвы утверждают, что это решение со стороны бизнеса было добровольным. На сегодняшний день за отсутствие QR-кодов общепит не штрафуют.

Чекины сохранились и для ночных клубов. Для них такая система обязательна. За отказ использовать коды им грозит штраф в размер полмиллиона рублей (185 тысяч гривен), несмотря на изменение графика работы. До середины января подобные заведения не могут принимать посетителей с 23:00 до 6:00, включая выходные (подробно о том, какой карантин действует в Москве сейчас - в материале "Страны").

Торговые центры, салоны красоты и парикмахерские, финтес-клубы работают в Москве без ограничений. Для их посещения QR-код пока не нужен. Но власти не исключают, что эксперимент может распространиться и на эти сферы.

Решение об этом будет приниматься в конце ноября. Предварительно известно, что правительство Москвы хочет внедрить такую же систему для посещения государственных учреждений.

На систему QR-кодов мэр Сергей Собянин возлагает большие надежды. По его словам, внедрение такого способствовало тому, чтобы не вводить в российской столице локдаун.

Первое время система глючила

Систему QR-кодов в Москве вводили не на ровном месте. Мэр Сергей Собянин известен среди горожан как большой поклонник диджитализировать все, что только можно.

В весенний пик коронавируса в столице России была внедрена пропускная система на выход из дома. Чтобы покинуть квартиру москвичи должны были регистрироваться на сайте. В ответ от системы они получали QR-код, который предоставляли по требованию. Чаще всего его запрашивали в ГИБДД, гаишники располагали устройствами для считывания кодов. Подробно о том, как это было реализовано - в материале "Страны".

Нынешние QR-коды - уже для бизнеса - можно расценивать как продолжение весеннего проекта.

К слову, тогда, в первое время после запуска системы, она "глючила" - сайт для добычи QR-кода долго загружался, выдавало ошибки. Летом система была отключена и, вероятно, доработана. По крайней мере, сегодня люди на нее повально не жалуются.

Нынешняя осенняя система в Москве сложнее, чем предыдущая. Ведь тогда человек посылал запрос на выход из дома - в ответ получал код. Сейчас цепочка длиннее. Чтобы она заработала, власти необходимо было иметь диджитализированную медицинскую систему.

Медсистема в Москве была компьютеризована задолго до коронавируса. У граждан есть электронный кабинет, где человек может записываться к врачу, видеть свои направления, анализы, прививки. Туда вносятся сведения о хронических заболеваниях, перенесенных операциях и диагнозах. К этому личному кабинету привязан и номер телефона гражданина.

Все бригады скорой помощи в Москве оснащены планшетами с подключением к Интернету. В больницах документооборот тоже только через электронную систему. Соответственно, когда москвич вызывает скорую, посещает больницу и ему ставят диагноз "коронавирус", это сразу попадет в онлайн-базу. Цикл замкнут. В связи с чем рассылка смс-уведомлений контактным лицам больного исходя из ранее полученного QR-кода - это техническое решение. Причем, на первый взгляд, не самое сложное для Москвы.

Пригодится ли этот опыт Украине?

В Украине ситуация может осложниться по ряду причин.

Во-первых, Шмыгаль анонсировал QR-коды сразу для всего бизнеса и по всей стране.

Киевляне, как и москвичи, с этой системой, вполне вероятно, смогут справиться. Уже есть электронная медицинская книжка на основе системы Helsi. В ней есть те, кто оформил декларацию с врачом. Теперь эти данные нужно будет увязывать с другими базами. Это будет тяжело, но в принципе возможно.

Но как быть людям из регионов, где электронная декларация - скорее экзотика, да и к тому же не всегда есть смартфоны, которые бы считывали коды - пока непонятно. Понятно, что нигде, кроме крупных городов, QR-правила выполняться не будут.

Также очевидно, что знание о своих возможных контактах с заболевшими в разных странах имеет разную ценность.

В Украине, где ПЦР-тест быстро можно сделать только за немалые деньги (около 1000 гривен), вряд ли кто-то будет после каждой смски о контакте бежать в лабораторию. Особенно, если человек зашел в ТРЦ, где по теории вероятности обязательно найдется кто-то заболевший.

То есть эта норма будет полезна лишь там, где тестирование поставлено на поток и касается не только людей с тяжелыми симптомами. В общем не в Украине.

Более-менее явная польза тут будет скорее в том, что сознательные люди, получившие уведомление о контакте с заболевшим - сократят свои социальные и предпримут меры, чтобы не заразить семью.