В четверг, 19 ноября, в столице Армении - Ереване проходит очередная акция протеста. Митингующие продолжают требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полиция задержала уже 24 протестующих, которые перекрыли центральные улицы Еревана.

Об этом сообщает РИА Новости в соцсети.

Так, полицейские задерживают или оттесняют протестующих с проезжей части. Некоторые улицы заблокированы автомобилями.

Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает арест на два месяца.

Так же на протестах произошло серьезное ЧП. Протестующие перекрыли улицу и образовали цепочку, но ее прорвал белый микроавтобус. Одна из участниц протеста упала на дорогу после наезда автомобиля.

Напомним, с 10 ноября объявлено о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Трехсторонний документ об этом подписали Баку, Ереван и Москва. Согласно ему часть Нагорного Крабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регион войдут российские миротворцы.

После этого в Армении начались протесты. Несогласные с таким решением ворвались в здание парламента и резиденцию Пашиняна, они начали требовать его отставки.