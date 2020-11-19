В Австралии будут осуждены солдаты, предположительно совершившие до 39 убийств при операциях в Афганистане. Так же 19 нынешних или бывших солдат, столкнутся с уголовным расследованием, возможным судебным преследованием и лишением медалей.



Об этом сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald.



Так, четырехлетнее расследование, проведенное судьей Апелляционного суда штата Новый Южный Уэльс Полом Бреретоном, обнаружило достоверные доказательства 23 инцидентов, в которых один или несколько человек были незаконно убиты солдатами спецназа или по их указанию. Еще два инцидента могут быть классифицированы как военное преступление в виде "жестокого обращения".



По словам генерала Кэмпбелла, в отчете раскрывается "позорное и глубокое предательство профессиональных стандартов и ожиданий Австралийских сил обороны".



"Силы обороны Австралии по праву привлекаются к ответственности за обвинения в серьезных проступках со стороны некоторых членов нашего спецподразделения при операциях в Афганистане", - сказал генерал.

Публичное резюме расследования, частично основанное на показаниях очевидцев, опрошенных под присягой, также показало, что австралийские солдаты казнили мирных жителей и заключенных без надлежащего судебного разбирательства.

Ранее "Страна" сообщала, что австралийская чиновница лишилась должности после покупки дорогих часов на бюджетные деньги. Речь идет о Кристин Холгейт, которая с 2017 года работала на должности руководителя национального оператора почтовой связи и государственной корпорации "Почта Австралии".







