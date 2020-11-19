Большинство украинцев считают, что сейчас не нужно объявлять локдаун, чтобы остановить распространение коронавируса. Что касается карантина выходного дня, его введение поддерживают 49% жителей страны, столько же украинцев выступают против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, 15-17 ноября социологи опросили 3 000 респондентов старше 18 лет, проживающих в разных регионах Украины, кроме неподконтрольной части Донбасса и Крыма.

Оказалось, что 61% опрошенных не считает необходимым введение тотального карантина в связи с распространением коронавируса, 36% придерживаются противоположной точки зрения. При этом 55% респондентов отметили, что локдаун все же способствовал бы снижению распространения Covid-19, 42% предполагают, что не способствовал бы.

Что касается карантина выходного дня, то мнения сторонников и противников разделились пополам: по 49% за и против. При этом 62% участников опроса не считают, что карантин выходного дня способствует уменьшению распространения инфекции, и всего 32% думают наоборот.

Напомним, Кабмин на прошлой неделе ввел в стране карантин выходного дня. До конца ноября он будет действовать по субботам и воскресеньям.

После этого представители малого бизнеса устраивали акции протеста с требованием разрешить им работать. В парламенте зарегистрировали проект постановления о рекомендации правительству отменить новые ограничительные меры. Однако в итоге Рада провалила голосование за отмену карантина выходного дня.