В четверг, 19 ноября, в музей Революции Достоинства, который находится в Киеве, пришли с обысками сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба музея на своей странице в Facebook.

"У нас обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому... детали позже", - написали в сообщении.

В рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия в музее не комментируют.

Директор музея Игорь Пошивайло заявил, что обыски проходят и у него дома.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ с обыском. Так же утром эти же ребята заблокировали работу двух помещений Национального музея Революции достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", - написал он в Facebook.

Ранее мы писали, что СБУ и ГБР провели масштабные обыски на нескольких таможнях одновременно.

Также рассказывали, как в Киеве автоугонщик прыгнул в окно и сбежал от полиции во время обыска у него дома.