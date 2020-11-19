В октябре зарплата генпрокурора Ирины Венедиктовой с учетом надбавок и доплат составила 108 000 гривен.

Об этом со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора пишут "Украинские новости".

Так, в октябре оклад Ирины Венедиктовой составил 69 681 гривну. Сумма надбавок и доплат, которые были начислены генеральному прокурору в октябре, составила 38 324 грн. В целом зарплата Венедиктовой составила 108 005,55 грн без учета удержания налогов и сборов. Сколько генпрокурор получила на руки - не уточняется.

Напомним, "Страна" писала о том, как заместитель начальника департамента киберполиции Денис Колесник, который является мужем Ирины Венедиктовой уволился, получил 774 тысячи гривен финпомощи, а потом устроился обратно на работу.

Также мы сообщали, что во время карантина зарплата Венедиктовой была урезана до 38 000 гривен, гепрокурор жаловалась, что ей не хватает этих денег.