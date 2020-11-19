В Москве, на Красной площади задержали Деда Мороза, который устроил одиночный против отмены елок из-за Covid-19. Он попросил помощи у Санта-Клауса, а 2 декабря ему предстоит суд из-за незаконного проведения пикета.



Об этом сообщает российское издание "Подъем" в своем Telegram-канале.

Так, руководитель проекта "Корпорация Деда Мороза" Витас Норкайтис рассказал, что при задержании полиция вела себя максимально вежливо, а вечер в участке он сравнил с сюжетом фильма "Ёлки".



"Это был мой друг в костюме Деда Мороза. Мы работаем в одном проекте. Когда эта ситуация с ограничениями случилась, мы поняли, что надо выражать свою позицию, потому что в ТЦ все гуляют, в школу ходят, а ёлку почему-то нельзя проводить", - заявил Норкайтис.

По словам руководителя проекта, когда вели задержанного Деда Мороза к полицейской машине, люди с ним фотографировались. "Пока довели, раз 5 сфотографировались", - уточняет он.



"В полиции с ним очень вежливо разговаривали. Реально, как в фильме "Ёлки". Там вышел какой-то алкоголик задержанный и говорит: "Cо всеми сидел, но с Дедом Морозом - никогда не было". Мы ещё Санта-Клаусу написали, чтобы он как-то осветил это", - рассказал Витас Норкайтис.

Отмечается, что в суд Дед Мороз собирается идти в костюме.





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