По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусной инфекцией заразились еще 202 человека. Из них госпитализировали 38 бойцов.

Об этом сообщила пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"...Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что на лечении дома под контролем медицинской службы находятся 165 человек, в том числе 41 военнослужащий. Из них на лечении 15 работников ВСУ в Киевской области, 29 бойцов и 5 работников ВСУ во Львовской области, и 28 военнослужащих в Житомирской области.

По состоянию на сегодняшний день, 2 525 военнослужащих болеют Сovid-19. Выздоровели за период пандемии 5 839 человек, умерли - 25. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 390 человек.

Напомним, сегодня в Украине число новых случаев коронавируса впервые превысило отметку в 13 000 - за прошлые сутки заразились 13 357 человек. Это новый антирекорд.

Больше всего новых пациентов за сутки выявили в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.