Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предложила российской стороне провести внеочередное заседание в трех рабочих подгруппах. На них планируется рассмотреть вопросы обмена пленными и открытие контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ).

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в своем Telegram-канале.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам, и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся в повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия трехсторонней контактной группой соответствующих решений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что украинская сторона хочет обсудить с российской разблокирование работы контрольных пунктов въезда/выезда и обмен пленными.

"Надеемся на понимание российской стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых 9 декабря 2019 года в Париже", – добавили в пресс-службе.

Напомним, во время очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции договорились об открытии двух контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе - "Золотое" и "Счастье".

Также мы писали, что глава Офиса президента Андрей Ермак объявил о подготовке нового обмена пленными по формуле 100 на 100.