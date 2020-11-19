В Киеве задержали двух мужчин, которые за 500 000 долларов обещали решить бизнес-вопросы через якобы связи в руководстве Офиса генерального прокурора. Их взяли во время получения половины этой суммы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса прокурора на своей странице в Facebook.

"Задержаны двое жителей Киева, которые путем обмана и злоупотребления доверием пытались завладеть денежными средствами лица в размере 500 000 долларов США (ч. 4 ст. 190 УК Украины).", - говорится в сообщении.

По данным следствия, они пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором предприятие является потерпевшим. При этом они заверили представителя о якобы личных связях с руководством Офиса генпрокурора, что, по информации пресс-службы, не соответствует действительности.

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения первого транша - 250 000 долларов.

По данным предварительного следствия, злоумышленники пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, где бизнесмен стал жертвой. За эту сумму фигуранты также "гарантировали" обеспечить возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных к ответственности.

Правоохранители задержали злоумышленников в одном из киевских кафе во время получения первой части взятки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Ранее мы писали, что в Киеве полковника ВСУ задержали в его же кабинете из-за требования взятки в 400 тысяч.

Также рассказывали, как СБУ задержала на взятке в 10 000 долларов главу Черниговской РГА.